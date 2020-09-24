紐約期油收報每桶39.93美元　天然氣漲近16%

紐約11月原油期貨收市漲0.13美元或0.32%，報每桶39.93美元。布蘭特11月原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.12%，報每桶41.77美元。美國10月天然氣期貨收漲將近16%。

美國能源情報署的數據顯示，上周美國原油庫存減少160萬桶，低於預期。汽油庫存下降超過預期，下降了400萬桶。

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