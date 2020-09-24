美司法部推動修法　限制互聯網巨企免責保護

外國媒體報道，美國司法部向美國國會提交了一項議案，尋求限制Facebook及Twitter等互聯網公司在過去二十多年來享受的豁免權保護，迫使它們承擔更多管理在線平台上內容的責任。

這項提案針對的是1996年發布的美國《通信規範法》第230條，後者為互聯網公司提供了十分關鍵的法律保護。

該條款規定給予互聯網巨頭對平台上第三方內容的免責權，也給了平台廣泛的自由權來清理不當內容。

分析稱，一直以來，Facebook和谷歌等大型科技公司一再被指控帶有政治偏見，在社交網絡或搜索結果中故意壓制保守派言論，限制相關人士的帳戶使用。而互聯網巨頭紛紛否認類似指控，並一直反對改變或廢除《通信規範法》第230條，理由是擔心遭遇過度訴訟從而製約平台發展。

分析指出，這一立法草案仍需被美國國會批准才能生效，短期內不會對美國社交媒體公司帶來直接後果，但為明年起的相關限制行動敞開了大門。目前國會兩黨都想重新審查互聯網公司享有的法律保護，認為在線平台需要做更多的工作來遏制虛假信息傳播。

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