美國高收益債發行量近3300億美元　已創年度新高

獲聯出局「撐腰」的美國高收益債券發行量創歷史新高。外國媒體報道，截至9月23日，今年美國高收益債券市場銷售量已經達到3,298億美元，超過2012年全年以3,296億美元錄得的2006年有數據記錄以來的年度最高位。6月份發行了581億美元，8月份以527億美元的發行量緊隨其後。

聯儲局早前已經表示，其接近零的貨幣政策至少將延續至2023年，這樣的政策立場已經為數十億美元資金湧入那些投資高收益債券的基金鋪平道路。更何況，聯儲局還誓言要通過購買特定債券來提供支持，這無疑降低了投資者對高收益債風險程度的擔憂。

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