富瑞第三季淨營收好過預期　股價市後飆8%

投行富瑞(Jefferies)公布，第三財季淨營收13.8億美元．好過市場預期的11.1億美元。每股盈利1.07美元，上一個季度僅有0.16美元。股價美股市後交易時段漲超8%。

期內投資銀行營收5.89億美元，按季度增長86%；總體證券與固定收益淨營收6.552億美元，按年增長92%；資產管理營收1.22億美元，按季度為0.19億美元。

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