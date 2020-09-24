A股快報：翼辰實業擬發行不逾2.99億股創業板上市
2020年09月24日 06:52
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翼辰實業(01596)公布，董事會已審議及批准有關建議A股發售及相關事項的決議案。根據建議A股發售及上市計劃，公司擬申請首次公開發行A股股票，並在深圳證券交易所創業板上市，其中包括不超過約2.99億股(於超額配股權獲行使前)每股面值0.5元人民幣的A股。
建議A股發售及上市須(其中包括)於公司股東大會以及H股股東及內資股股東類別會議上以特別決議案方式獲股東批准，以及獲中國證監會及其他相關監管機構批准後方可作實。
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