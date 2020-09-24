【專家點評】鄧澤堂：港股後市走勢宜觀望
2020年09月24日 07:00
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美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院聽證會上表示，美國經濟狀況有顯著改善，但復甦前景仍然不明朗，並強調聯儲局將運用一切可行的工具推動經濟復甦，美股回升。外圍股市反彈，或可利好短期港股投資氣氛。惟目前市場仍充斥較多負面因素，有內媒報道指中國或不會批准字節跳動與甲骨文(ORCL)和沃爾瑪(WMT)的交易，中美角力因素仍令市場憂慮，後市走勢暫難言樂觀，宜觀望。
玖龍紙業(02689)公布，截至6月底止，股東應佔溢利41.7億元人民幣，按年增加7.5%。撇除經營及融資活動的滙兌虧損，2020財年盈利增加近10%，集團期內銷量增加至約1,530萬噸創新高，毛利率增加2.0％，短線可留意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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