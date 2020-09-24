【專家點評】彭偉新：港股料下試23300點

港股走勢處於反覆局面，主要是市場對於中美之間的關係仍然未有太樂觀的態度，尤其是擔心中美之間繼續以不同的形式進行角力。因此，相信在美國總統大選之前，整體的市場的情緒仍然會有較大的反覆，而且歐洲的新冠肺炎疫情有再度爆發的危機下，令港股的整體走勢有更大的不確定性。

即使恒指在過去的5個交易日累計跌幅達到1,000點後，加上美股反彈，亦無法推動恒指作出較明顯的反彈，令到恒指進一步跌近整個自3月低位21,139點開始形成的升浪總升幅，按黃金比率61.8%作出回吐的目標位23,300點，在整體市況仍然未有明確的見底迹象之前，恒指要進一步大幅反彈的可能性仍然不高。在RSI仍然未能返回30以上的情況下，恒指會繼續沿着正在擴大中的保歷加通道底部向23,300點水平進發。

股價於今年5月再跌至23.5元低位後反覆回升，並於8月升上41.6元見頂後回吐，股價反覆跌至100天線水平見30元，剛好回調了自5月開始形成的升浪總升幅的61.8%回調目標後，股價開始回穩及作出反彈，由於股價已成功收復所有的移動平均線阻力，若果按黃金比率的61.8%，作為由高位回調所計算的反彈目標，股價有望升上37.4元，投資者可以在34元買入，上方阻力位為37.4元，而100天線約30.4元作為止蝕位，收市價失守先行離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020