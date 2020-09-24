【外匯點評】溫灼培：弱美元走勢持續　邊隻外幣值博？

環球股市終作調整。相信出現這情況也沒甚麼值得大驚小怪，料純粹是過去股市升多了因而作出調整。加上臨近美國大選，擔心特朗普如在民調中繼續落後於拜登，他可能會不擇手段陸續有針對中國的政策出台，損害中美甚至環球投資氣氛，這一切均影響市場的投資情緒。當股市回調，資金便自然轉返美元避險。再者，近期所見美元以外最大貨幣歐元，一直未能上破1.20美元的阻力，也造就了歐元調整。這一切均使美元匯價上升便變得理所當然。

雖然美元近日有所回升，但筆者不會改變看淡美元的大方向。因為上述的一切市場因素變化均未能動搖一直推低美元的基礎因素。這就是不能改變美元領導地位正被歐元及人民幣蠶食的事實。所以，趁美元轉強外幣走弱，建議這不失為一個給予大家投資者重新吸納外幣的機會。當中筆者首選的外幣是歐元。建議可考慮靜待歐元跌返1.15/1.16美元才入市作長線部署。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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