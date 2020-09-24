JS環球生活折讓11%配股另股東減持 股價曾挫14%

公司公布，透過先舊後新方式配售7,645.8萬股股份，每股配售價為14.12港元，較上日收市價16.04元折讓11.97%。

認購事項之所得款項總額料約為10.79億元，淨集資約10.7億元，擬用於償還循環信貸融資及一般營運資金。

同時，股東Easy Home計劃以相同價格，減持約3,276.8萬股股份。緊隨完成配售事項及認購事項後，Easy Home持有公司股權由8.67%降至7.54%。

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