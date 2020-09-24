【專家點評】陳蓓敏：體育用品股有起動迹象

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格逝世，立即觸發美國兩黨奪位戰。最高法院合共有9位大法官，現在保守派佔席5位，若果席位又是保守派奪得，定為共和黨在社會爭議性議題上奪得重要性影響。特朗普表示在周末公布提名人選。周初道指曾跌近千點，隨後跌幅收窄，後市有投機機會，重返27,700水平。芝加哥聯儲銀行總裁突發表「鷹派」言論，美匯指數即反彈至於94水平，金價於亞洲時段跌逾1%，每安士失守1,900美元，見1,884美元水平，資金仍流入美元資產。美國多項民調顯示，民主黨總統候選人拜登勝數較特朗普為高，未到十一月三日，也難測結果。納指於11,000水平徘徊。

港股在金融股力壓下，恒指曾最低見23,559點，欲試補六月初上升裂口位。新經濟板塊仍見受捧。美體育巨頭Nike公布首季度亮麗業績，主要受惠大中華復甦動力，內地復甦，推動外出消費意欲，線下人流慢慢接近去年同期。十一長假臨近和「雙十一」效應，投行看好該板塊，體育用品股即聞聲舞動，可加留意龍頭選擇。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有眾安在綫)

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