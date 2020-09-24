新股專輯：明源雲定價16.5元 1手中籤率10%
2020年09月24日 07:51
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內房軟件解決方案提供商明源雲(00909)公布招股結果，每股發售價定為16.5港元，為招股價15至16.5元的上限，料淨集資約59.06億元。香港公開發售部分錄得超額認購643.25倍。
每手1,000股計，1手中籤比率為10%，要認購150手即15萬股才可穩獲1手。該股將於周五(25日)掛牌。
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