【股民熱話】手持滙豐股份　如今有三個選擇…

那到底作為小股東，如今應該如何是好？

第一個選擇，當然係哀莫大於心死，沽貨斬斷關係，套現另選個股。以後大笨象是生是死，都唔再關自己事，反正中美之爭下，呢隻股有排愁！

第二個選擇，繼續持有，同佢鬥長命，樂觀地預計，博全球經濟疫後復甦，滙豐明年起將恢復派息。

第三個選擇，係繼續持貨之餘，趁低溝貨。當然，呢個選擇，又涉及兩個問題，就係咩位溝貨，同埋溝幾大注好？呢個選擇，無錯係可以降低平均持貨價，博股價稍後反彈可以蝕少啲，但主要風險就係股價反彈無期，結果愈溝愈「淡」，愈蝕愈多。

老實講，有追開帥哥呢個專欄，都知道筆者早叫大家有貨好落車，如今呢一刻都仲揸住的話，都只有怨自己未有因應個股基本因素變化而執行風險管理。如果自問滙豐再跌落去都冇所謂，反正係一份情意結，又或者條氣唔順，當撇了帳，落到呢啲位唔會沽，那繼續大堅持，都是個人選擇。但就要有心理準備，若集團業務再差落去，盈利同派息未必能回復往昔，更有機會隨時再來供股伸手，如是者，應該自問係咪要義無反顧繼續持貨。

其實繼續持貨與否，其中一個重要考慮因素，乃中美之爭將屬長期性，滙豐作為一家如此大型的全球化金融企業，以及其獨特的歷史背景，容易成為兩方的制裁目標。即使集團擬檢討架構適應反全球化趨勢，不會是一、兩年可以做到的事。繼續持貨，要有長期作戰和繼續「捱打」的心理準備。再講，如今中、港兩地乃集團主要收益來源，但兩者的經濟皆存重大不明朗因素，繼續守下去，資本的機會成本損失有多大，都須作深思。

講到尾，冇貨唔好多手；有貨就唔好輕率溝貨；去與留需要作理性分析，並做好風險管理，謹記投資最忌「鬥氣」！

東網財經專欄作者 帥哥

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