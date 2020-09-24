基石藥業公布新藥研究資料
2020年09月24日 08:08
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基石藥業(02616)公布，在2020年中國臨床腫瘤協會(CSCO)學術年會上公布了抗PD-L1單克隆抗體舒格利單抗(CS1001)的兩項重要研究資料，分別為舒格利單抗單藥治療復發或難治性結外自然殺傷細胞/T細胞淋巴瘤(R/R ENTKL)的CS1001-201研究，和舒格利單抗聯合化療治療胃腺癌或胃食管交界處腺癌(GE/GEJ)的CS1001-101研究。
舒格利單抗是由基石藥業開發研究藥物，如近期研究及早前報告相關資料表明，舒格利單抗在多種實體瘤和淋巴瘤中表現出良好的療效及安全性，包括在近期針對非小細胞肺癌(NSCLC)患者進行的關鍵性III期試驗中顯示出積極結果。
另外，公司亦公布了抗腫瘤藥物Avapritinib(阿泊替尼)在中國I/II期橋接不可切除或轉移性胃腸道間質瘤(GIST)研究用於治療患者取得的積極結果。阿泊替尼由基石藥業全球合作夥伴Blueprint Medicines Corporation開發。
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