基石藥業公布新藥研究資料

舒格利單抗是由基石藥業開發研究藥物，如近期研究及早前報告相關資料表明，舒格利單抗在多種實體瘤和淋巴瘤中表現出良好的療效及安全性，包括在近期針對非小細胞肺癌(NSCLC)患者進行的關鍵性III期試驗中顯示出積極結果。

另外，公司亦公布了抗腫瘤藥物Avapritinib(阿泊替尼)在中國I/II期橋接不可切除或轉移性胃腸道間質瘤(GIST)研究用於治療患者取得的積極結果。阿泊替尼由基石藥業全球合作夥伴Blueprint Medicines Corporation開發。

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