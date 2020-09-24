【市前重點睇】金價跌至1850美元水平　道期向下

●美匯指數升至94.34，離岸人民幣(CNH)低見6.8279，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.34，歐元跌至1.1659，英鎊報1.2719。金價曾回落至1,853.6美元。布油跌至41.51美元，紐油弱見39.12美元。道指期貨跌近百點。

●富瑞第3季淨營收勝預期，股價市後飆8%。

●天價罰單！摩根大通和解欺詐指控，傳支付10億美元。

●美國高收益債發行量近3,300億美元，已創年度新高。

●美司法部推動修法，限制互聯網巨企免責保護。

●再派定心丸！聯儲局副主席：在通脹達2%前，不會考慮加息。

●美國10年期國債孳息率升0.17點子，報0.6724厘。

●港股ADR指數按比例計算，收報23,496點，跌246點或1.05%。

●恒生指數期貨夜市以全日低位收市，收報23,483點，跌217點，低水260點，成交18,711張；國指期貨夜市收報9,461點，跌80點，低水98點，成交13,998張。

●紐約11月原油期貨收市漲0.13美元或0.32%，報每桶39.93美元。布蘭特11月原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.12%，報每桶41.77美元。美國10月天然氣期貨收漲將近16%。

●紐約黃金期貨連續3個交易日向下，12月合約收市跌近2.1%，報每安士1,868.40美元，創兩個月收市新低。

●歐股收市上揚，其中英股報5,899點，升69點或1.2%；德股報12,642點，升48點或0.39%；法股報4,802點，升29點或0.62%。

●TikTok母公司字節跳動提請美國法院發出初步禁制令，阻止特朗普政府要求美國應用商店下架TikTok的命令

●持續改革！內地部署進一步提高A股公司質量。

●泰國央行維持利率不變，上調全年GDP預測。

●中美金融戰：螞蟻集團擬來港籌1,365億元，不尋求大戶參與。

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