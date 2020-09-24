【專家點評】楊俊文：港股調整後　有咩股值得買？

本月至今，由高位計道指調整了約2,000點約7%、納指調整了1,000點約7%、上證調整了120點約4%、恒指調整了1,500點5%。這個整固都是在3月份新冠肺炎疫情後第一個似樣的調整浪，可以說升那麼多，任何原因都不需要但就是需要有這樣的整固。

當然每次上升還是下跌，往往市場都喜歡找藉口，以事後孔明的方式去解釋超短線的升升跌跌。股市本身就是有性格和習性，不同地區的股市性格各有不同，同時也有多少共通點。好似港股近年就是比較軟弱，納指則像瘋牛，大致上，現代交易所近百年來，這些根本性質並無大改變，短線反映大戶動作、投資者情緒；中線反映利率，資金成本；長線反映政治、經濟和個股行業表現等。

而調整浪是比升浪更好的照妖鏡，升市雞犬皆升，跌市好股跌完一定再升一定反彈，差股一沉則無再有表現。讀者可看看滙控和美團的表現已是非常清楚。

擺在眼前的事實就是新科技產業疫市上升，傳統產業百業蕭條。香港來說選擇其實不多，還是ATMX，京東、比亞迪股份等。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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