【專家點評】林嘉麒：恒指或回補上升裂口　買貨更安心？

港股周三(23日)表現再次令市場失望，周二(22日)隔晚美股反彈，連同美期於亞洲時段繼續彈，A股亦上升，可惜均未能帶動港股。相反，港股一眾舊經濟股如內銀滙控拖累，恒指曾下跌創幾月的新低23,500點水平，才略見反彈。幸好是科技股表現較好，似乎納指走勢能夠幫助港股。

事實上，近期科技股反彈，較市場預期理想。不過，有外國分析員認為，美股尤其是科技股短期內要面對更大的跌勢。就以波動率指數(VIX)近月基本走勢在30左右徘徊，而該指數在3月份最高曾升至82。通常在VIX指數為15至20的環境下，標普500指數下跌5%至10%是合理的。而目前的波動性更高，因此或在暗示未來有更大的回調。另外，美股近期調整，還未真正消化過去幾個月歷史性上漲的升幅，亦未算撲滅投資者過分樂觀情緒，整體市場仍然在亢奮中。科技股確實在估值存在泡沫，分析員介意估值上的不安是理所當然，我們亦不能排除美股短期仍會有下一波調整。

這方面就要留意美元短期走勢。早輪大升勢，源自於美元弱，聯儲局持續的無限量寬，令市場一路看淡美元走勢。值得留意的是，自聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的言論後，每次出現均未得到投機者歡心，市場以失望作為回禮，美股亦開始從高位調整。近日鮑威爾和美國財政部長姆紐欽周二在眾議院一個委員會作證期間，美元指數上破94，為7月28日以來首次。

事實上，鮑威爾言論提及並不是新訊息，包括認為近期經濟表現較預期中好，認為市場復甦需要更多財政政策支持等。姆紐欽就表示，將繼續與國會合作，制訂第四階段的救濟方案，認為仍需要有針對性的一籃子計劃。市場出現要錢不要貨的情況，美元回升，避險情緒有升溫，債息抽升，金價下跌。

我們要知道，當市場對利好消息不再有正面反應的話，下跌的序幕或已經開始。下星期10月2日將公布美國9月非農就業數據，有投機者認為非農就業數據或9月份就業數據會大幅下降，短期值得叫大家留意，到時市場怎樣消化數據，以及美股或相關資產的表現。港股方面，恒指周三見過23,500水平後，以小陽燭作結，守於5月尾的大裂口，介乎23,000至23,500。假如美國科技股持續反彈，港股再度跟隨機會是相當大，但以技術層面評論，早日回補裂口，同時下試雙底，可以叫投資者進場得更加放心。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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