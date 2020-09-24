亞洲股市：日股挫逾200點　韓澳股齊跌1%

美股三大指數隔夜收跌1.9%至2.7%；亞洲主要股市周四(24日)顯著受壓，日、韓及澳股全線跌逾1%。

日本日經225指數大幅低開131點或0.5%，報23,215點，其後跌幅擴大至249點或1%，報23,096點。

南韓首爾綜合指數低開37點或1.6%，報2,295點，其後跌42點或1.8%，見2,290點。

澳股偏軟，並一度下跌101點或1.6%，報6,009點。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020