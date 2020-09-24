【專家點評】金曹：期權大戶估十月下試23000

由於9月期指大概由25,250點轉倉，之後反覆向下，表示淡友完全控制了節奏，以最近一星期的高低位23,505至24,734點計，中位24,120點可看作重要好淡分界。如果恒指收市無法反攻上24,250、企穩在24,120之上，那技術走勢偏淡，維持每次反彈之後向下的趨勢。

最新10月活躍期權PUT剛好也是23,000點行使價，最高期權金見430點，表示期權莊家認為10月由24,120點好淡分界再調整1,000點以上，跌穿23,120點見23,000點機會頗大。

轉倉期間，最活躍的PUT減期權金是重要的下方支持。9月初最活躍PUT是24,000，當時期權金約500點，9月23,500點成重要下方支持。現時評估10月交易區間大約在22,500至24,500點，由於9月淡友已經超額完成目標，由轉倉位約25,350到最近兩天，9月期指成交量加權平均約23,650點，已有1,700點利潤可能平9月淡倉，再找機會開10月淡倉。

美元、日圓、美債、引伸波幅期貨這些避險資產價格上升，表示股市仍有調整壓力。如果以引伸波幅推算一個標準差，10月份滙控等股份約有七成機會見到附表內的支持位。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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