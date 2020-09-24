大摩狠劈目標價30%　東亞銀行股價急瀉近11%

由李國寶任執行主席的東亞銀行再有賣產動作，該行周三(23日)公布啟動出售東亞人壽保險的流程，惟未有披露作價及買家等細節。消息透露，潛在出售交易最多僅籌資約6億美元(46.8億港元)。

東亞公告披露，該行已完成對其業務及資產組合的全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以改善銀行的財務狀況，往後專注於其香港及中國內地的銀行核心業務。

東亞人壽為東亞的全資附屬公司，市場料東亞人壽估值約5億至6億美元，東亞潛在剝離計劃或吸引尋求在該地區擴張的其他保險公司參與。

該行於今年3月宣布就業務和資產組合進行策略性檢討，當時指會在6月底前公布檢討情況，惟至5月底再發公告指需要額外時間進行評估，結果延至周三才公布業務剝離消息。值得注意的是，東亞於3月公布檢討計劃前的兩星期，公布了10年來最差的全年業績，2019年純利按年勁跌5成。

事實上，東亞近年頻賣產，今年初出售入股不足3年的柬埔寨小額信貸機構PRASAC Microfinance Institution Limited 21%股權，買家為南韓Kookmin Bank。翻查資料，東亞2017年3月斥資7,800萬美元收購以上信貸機構股權，當時有分析指，斥資拓展風險較高的新興市場業務勢加重財務壓力。

另一方面，東亞於上周遭到香港證監會公開譴責，直指該行沒有依監管規定分開存放客戶證券，東亞在事件中被罰款420萬元。

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