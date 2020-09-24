倫敦富人區Mill Hill屋苑　僅售41萬鎊起

英鎊近期曾跌穿10算，加上英國政府已宣布調整BNO政策，為持有BNO護照的港人提供入籍通道，吸引不少港人鋪路移居當地。擁有豐富大型海外項目銷售經驗的Ray White，今期誠意推介座落倫敦富人區Mill Hill的屋苑項目Plaza Collection，戶型涵蓋1至2房，售價較倫敦市中心平均80萬鎊低一截，僅由41萬鎊起，即折合約410萬港元起。

Plaza Collection入門價親民，開則同樣相當吸引。Ray White聯席董事黃彩月(Ria)表示，項目部分2房戶屬複式設計，平均達900方呎，間格四正且實用率極高，對一眾有意移民當地的港人非常合適。

她又補充，Plaza Collection位處的富人區Mill Hill，地段媲美香港九龍塘，方便大家「返工返學」。對一眾「上班族」而言，由樓盤僅步行2分鐘，即達Mill Hill East車站，前往市中心Euston站僅21分鐘，去King's Cross站亦僅24分鐘，到市中心上班十分便利。

此外，樓盤更座落於倫敦西北頂尖學區名校網，擁有多間英國教育標準局(Ofsted)評為最優越級別“Outstanding”之學校，包括：St Mary's CofE Primary School、Hasmonean High School for Girls、Hasmonean High School for Boys及St Michael's Catholic Grammar School等；另距離全英第一Grammar學校Queen Elizabeth's School，亦僅15分鐘車程。而由樓盤出發，亦可輕鬆到達UCL、King's College London等知名學府。

至於Plaza Collection周邊配套同樣齊全便利，猶如體驗港式生活。僅車程10分鐘，即可到達倫敦大型亞洲美食廣場 ─ Bang Bang Oriental新東方城、及大型購物中心Brent Cross，「食、買、玩」應有盡有；樓盤又毗鄰大型超市Waitrose及大型健身俱樂部Virgin Active，照顧周全。

Ria同時提到，因項目所在的Mill Hill，位處倫敦Barnet行政區內，而Barnet議會正推行大規模重建計劃優化此區，冀打造成倫敦北面城鎮中心，故可創造約3萬個工作機會，吸引更多家庭遷移到此區。

至於Plaza Collection所在的大型建設綜合社區Millbrook Park，則是整個重建計劃其中一部分，而自Millbrook Park重建計劃2014年起動後，該區樓價錄得明顯上升。市場報告顯示，Millbrook Park區過去10年，樓價及租金各錄80%及40%升幅，反映Plaza Collection性價比極高，售價較市中心樓盤為低之餘，將來升值潛力不容忽視。

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倫敦Mill Hill富人區Plaza Collection 展銷會

日期：9月26至27日 (星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

【英國律師講解】全面解構入手英國樓須知

日期：9月26至27日 (星期六、日)

時間：下午1時及4時 (每日兩場)

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

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