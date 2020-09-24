人民幣速遞：中間價跌至6.8028 兌每百港元報87.97
2020年09月24日 09:16
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（Getty Images圖片）
據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8028，較上日下調42點子，呈4連跌。
離岸人民幣(CNH)兌美元最新報6.8174，每百港元兌87.97元人民幣。
亞洲市，美匯指數報94.3。
分析指出，在新冠肺炎疫情持續反撲、美國大選風險上升，以及聯儲局呼籲擴大財政刺激之際，避險需求推動美元上漲而美股重挫，人民幣下跌。
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