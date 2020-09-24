恒指曾挫逾400點　滙豐跌2%　騰訊失守510元

港股跌勢轉急，恒生指數最新一度挫逾400點，跌416點或1.7%，低見23,325點；國企指數亦最多下跌177點或1.8%，報9,381點。恒生科技指數跌156點，報7,141點。主板成交暫逾230億港元。

重磅股受壓，滙豐控股未止瀉，最新挫2.4%至28.05元；同系恒生銀行跌2.8%。中國人壽股表現最差，領挫3.6%。建設銀行跌1.9%；友邦保險跌1%；香港交易所跌1.3%。

科網股呈弱，騰訊跌1.1%，失守510元，低見508元。阿里巴巴跌1.3%，小米挫3%。

「三桶油」向下走，中國海洋石油挫3.5%，中國石油化工跌2.5%，中國石油股份跌1.2%。

兩大濠賭股金沙中國及銀河娛樂均跌逾2%。

本港地產股低走，太古跌1.6%，恒隆地產跌1.2%，新世界發展跌0.6%，九龍倉置業跌1.9%，長實集團跌1%，新鴻基地產跌0.7%。

【09:20】【港股開市】恒指跌至23500點水平 ATMX低走

港股跟隨美股跌勢，恒生指數低開204點或0.8%，報23,537點；國企指數亦低開88點或0.9%，報9,470點。

重磅股普遍下跌，捲入政治漩渦的滙豐控股跌1%至28.45港元，友邦保險及建設銀行同跌0.9%，中國移動跌0.8%，香港交易所跌0.6%，上述股份合共拖低大市68點。

恒生科技指數跌79點，報7,218點。新經濟股「ATMX」受壓，騰訊跌0.7%，企510元，拉低大市18點。阿里巴巴跌1%見264元，美團點評跌1.6%報245.8元，小米跌1.4%至20.55元，京東跌1.5%。

手機設備股瑞聲科技領跌2.3%，為表現最差藍籌；舜宇光學科技微跌0.1%。

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