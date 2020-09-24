A股快報：兩市偏軟　融資餘額增24億人民幣

內地股市偏軟，滬綜指低開16點或0.51%，報3,262點；深成指低開91點或0.7%，報13,018點；創業板指低開23點或0.92%，報2,576點。

人民銀行進行1,200億元人民幣(下同)14天期逆回購操作，另有1,100億元逆回購到期，當日實現淨投放100億元。

截至周三(23日)，上交所融資餘額報7,323.05億元，按日增加10.58億元；深交所融資餘額報6,876.46億元，按日增加14.00億元；兩市合計14,199.51億元，按日增加24.58億元。

另外，富時世界國債指數將於美國時間周四(24日)收市後公布評估結果，分析預期，中國債券如被納入，將為在岸債市帶來千億級美元資金流入。

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