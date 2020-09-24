WeWork擬退出中國？其中國附屬獲2億美元後續投資

共享工作空間初創企業WeWork公布，其附屬WeWork中國獲摯信資本領投的2億美元(約15.6億港元)後續投資，而摯信資本的營運合夥人姜躍平出任WeWork中國的署理行政總裁，即時生效。

據外電報道，WeWork獲摯信資本追加投資2億美元，現在擁有其中國業務超過半數股權。WeWork母公司We Co.將放棄對中國業務的營運控制權，但將繼續收取年度服務費，至於中國業務將繼續使用WeWork品牌和服務。

WeWork自2016年在大中華區開設第一個服務點以來，WeWork中國於大中華區12個城市中設立超過100個社區，為超過6.5萬名會員提供靈活而創新的辦公室空間解決方案。

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