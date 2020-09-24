IMF總裁：經濟復甦尚不確定　金融普惠尤其重要

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶表示，從現有數據來看，全球經濟復甦較為樂觀。中國以及許多發達經濟體二季度表現好於預期。即使有希望開發出疫苗，經濟復甦仍有不確定性，所有國家的增長前景仍有疫後疤痕，因此金融普惠顯得尤為重要。

她強調，金融普惠性首先是公平；金融科技幫助政府建立更完整的社保體系，降低腐敗風險；無接觸的金融科技也降低了感染新冠的風險。

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