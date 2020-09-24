羅奇：美元年底前將崩盤　美國經濟逾半機會陷「雙底」

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席史蒂芬．羅奇周三(23日)再次警告，美元崩盤風險，並認為美國陷入「雙底」衰退的機率超過50%。

羅奇於6月底曾警告，美元可能會下跌35%，當時他認為可能在接下來的一、兩年內發生，惟現在他認為這將提前在今年年底前發生。

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