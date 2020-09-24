日本央行：努力支援企業周轉　必要時進一步寬鬆

新冠肺炎持續肆虐，日本疫情於3月份之後擴大，央行因應疫情而向企業提供資金周轉的特別支援方案等一連串的貨幣寬鬆政策。根據央行7月份金融政策決定會議的會議紀錄顯示，絕大多數的委員認為有關政策有發揮效果，並指持續在企業等的資金周轉支援及金融市場的安定維持進行努力，是適當的。

也有多名委員認為，仔細且慎重檢視政策效果，至關重要。

日本央行在7月的會議決定，繼續維持超寬鬆的貨幣政策，基準利率在負0.1厘不變、並維持0厘的10年期國債孳息率曲線定錨目標不變。委員以8：1的投票結果，決定維持既定的貨幣政策。

此外，委員致認為在關注疫情影響的前提下，必要時會毫不遲疑採取更進一步的貨幣寬鬆措施。

而對於日本景氣現狀的認知，委員認為是經濟活動逐漸重啟，卻也認為正處在極為嚴苛的狀態。另外在個人消費方面，則認為「當前有出現回暖的動向」，惟有多位委員指出，在以服務消費為主的個人消費，嚴苛狀況仍持續當中。

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