新股專輯：名創優品申請美國上市　擬籌1億美元

零售品牌名創優品(MINISO)向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交招股書，計劃集資1億美元(約7.8億港元)，股票代碼為「MNSO」。招股文件顯示，騰訊持有5.4%股份。

名創優品隸屬於廣東哎呀呀集團，截至今年6月，門店數目逾4,200家，其中2,500家位於中國，其餘逾1,680家在海外。

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