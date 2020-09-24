中國經濟：內地債市有望獲千億美元資金流入

全球三大債券指數中，目前只有富時世界國債指數未納入中國債券。外媒報道指出，隨着年度評估結果揭曉在即，多位國際資產管理人表示，中國政府做出的一系列改革措施顯著提升中國債券被納入的概率，若成功納入，將為在岸債市帶來千億級美元的資金流入。

富時羅素將於9月24日美國交易時段後公布年度評估的結果，在3月份中期評估中，公司未將中國市場准入的等級調升至最高的2級，稱將繼續觀察此前改革措施的有效性，而該等級是納入富時世界國債指數(WGBI)的必要條件。

法巴資產管理亞太多資產量化投資方案主管Paul Sandhu表示，中國已經做出了很多積極的變化，包括增加流動性及減少進入市場的障礙等。基於市場的規模以及資金流入，中國將會，也應該被納入該指數。

安本標準(Aberdeen Standard)、晉達資產管理(Ninety One)等機構預計此次納入可能性極高，而摩根士丹利和渣打策略師則分別認為納內機率有90%和80%。

過去一年，中國監管層已做出各項市場准入方面改進，包括直接投資銀行間債券市場(Direct CIBM)的投資者可與其託管銀行以外的機構進行外匯對沖，在資金匯出、債券結算周期等方面的政策都變得更靈活。另外，人民銀行等部門本月就境外機構投資中國債券市場的統一管理規定和資金管理規定徵求意見，旨在進一步便利境外機構投資者配置人民幣債券資產，而銀行間市場也自9月21日起將現券交易時段延長。

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