日出康城第13期：估值最多150億元　暫錄7份意向書

該項目為整個康城站最後一期發展，位於港鐵康城站西北面，面向將軍澳海灣，連接The LOHAS康城商場，可建總樓面約1,546,722方呎，提供約2,550個單位。市場估值約85.1億至154.7億港元，每方呎樓面地價料5,500至10,000元。

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