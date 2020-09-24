日出康城第13期：估值最多150億元 暫錄7份意向書
2020年09月24日 10:34
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港鐵將軍澳日出康城第13期物業發展將於今(24日)中午12時截收意向書，據現場所見，暫收到7份意向書，包括遠東發展(00035)、中國海外發展(00688)、英皇國際(00163)、碧桂園(02007)及新世界發展(00017)。
該項目為整個康城站最後一期發展，位於港鐵康城站西北面，面向將軍澳海灣，連接The LOHAS康城商場，可建總樓面約1,546,722方呎，提供約2,550個單位。市場估值約85.1億至154.7億港元，每方呎樓面地價料5,500至10,000元。
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