加州擬2035年全面禁止新燃油車入市　全美首例！

全球氣候暖化引發大自然災害，同時亦對部分國家的施政產生影響。據外電報道，美國加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)周三(23日)稱，加州將在2035年全面禁止新的燃油車進入市場銷售，成為美國首個州份實施有關政策。

市場人士指出，今次加州的舉動意義重大，主因其作為美國最重要的經濟樞紐之一，過去對於氣候及汽車政策，其他州份通常會仿效執行。

事實上，加州是特斯拉的大本營，且還有另外33家電動汽車公司在當地營運。紐瑟姆表示，這些公司加起來已佔據美國電動汽車市場的一半份額。他表示，加州參與競爭的機會無限，這是下一個很大的全球性行業，加州希望佔據主導地位。

紐瑟姆作出上述決定後，只有福特汽車發聲明支持，通用汽車及菲亞特克萊斯勒所在的行業協會指，要加強消費者對電動汽車的需求，要做的事情仍有很多。

誘發紐瑟姆作出此政策，事源於9月6日當地爆發大型山火，且連日來沒有緩和迹象，紐瑟姆認為，山火的災難源自全球氣候變暖。據報，截至當地時間9月22日，山火面積已逾​​442平方公里，僅有17%的火勢受控。目前加州近1.9萬名消防人員正與27場大火作戰，全州範圍內至少錄得26人死亡，約6,400座建築物被燒毀，約2.3萬名居民需要逃離家園。

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