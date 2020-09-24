港股格局：郭家耀料有機下試23000點 滙控不宜撈底

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國科技股繼續調整，市場繼續關注中美關係緊張，美國總統大選亦存在較大變數，預計市況11月之前都會較波動，尤其未來將會有三場辯論，料會引起市場震盪。港股難免受到影響，恒指近日已跌穿24,000點關口，有機會下試更低支持位約23,000至23,200點。由於新經濟股受外圍拖累，舊經濟股盈利前景不振，相信大市將維持反覆向下格局為主，暫不宜寄予厚望。

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