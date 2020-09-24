港股格局：郭家耀料有機下試23000點 滙控不宜撈底
2020年09月24日 10:36
東網電視更多新聞短片
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國科技股繼續調整，市場繼續關注中美關係緊張，美國總統大選亦存在較大變數，預計市況11月之前都會較波動，尤其未來將會有三場辯論，料會引起市場震盪。港股難免受到影響，恒指近日已跌穿24,000點關口，有機會下試更低支持位約23,000至23,200點。由於新經濟股受外圍拖累，舊經濟股盈利前景不振，相信大市將維持反覆向下格局為主，暫不宜寄予厚望。
農夫山泉(09633)上市之後表現強勁，並已納入北水買賣名單內，帶動股價重拾升勢。不過，郭出指，該股上市定價不便宜，股價經過近期急升，或需時間消化。另外，飲用水行業競爭激烈，宜觀望多一兩期業績表現，才判斷盈利增長動力能否持續，且納入港股通交易名單的消息已消化得七七八八，料40港元有一定阻力，暫保持觀望，待跟隨大市有顯著調整才考慮。
郭家耀又指，滙豐控股(00005)股價慘不忍睹，周三(23日)一度跌穿28元世紀供股底。基本面方面，環球低息環境持續，資產質素下滑，加上非利息收入的持續不振，均令銀行業前景受困，而中美角力更令滙控承受更大壓力。市場估計滙控最終或需分拆歐美、中港兩個不同的主體營運，但現時仍未知會否落實，小股東難以無了期等待，加上現時仍維持不派息，雖然估值偏低，但行業問題仍存在嚴重問題，建議投資者觀望為上，暫不宜撈底。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
‧物業一按二按‧公居屋貸款
‧業主私人貸款‧中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！