港股格局：許繹彬指不沾手滙控為妙
2020年09月24日 10:49
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港股周四早間跌逾300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股由8月底至今，一直向下尋底，周四(24日)早間疲態再現，9月尚餘4個交易日，料難擺脫「落樓梯」的格局。
大市偏靜，主因是港、美均臨近三期結算所致(即月結、季結及半年結)。一向執全球科技牛耳的美國納指，更出現大幅度的波幅，驅使美股於本周大幅調整。港股出現「陰乾」，9月成交量下跌。恐怕港股弱勢持續，料見「十個牛皮九個淡」的情況，建議投資者先行見機行事。
他指出，「獅王」滙豐控股(00005)走勢更慘不忍睹，股價曾低見27.5港元，坊間更有很多「聲音」稱「抵買」、「值博」。正所謂「樹倒猢猻散」，滙控在回歸前，在英資的護蔭下，確實有皇者的強勢；但不得不承認的是，回歸後英資光環減退，滙控股價近年每況愈下，更禍不單行受困於疫情，暫停派息，傷透一眾追隨多年的擁躉的心。滙控股價淪落至此，或出現技術性反彈，但要重拾昔日光輝，談何容易，不沾手為妙。
他表示，新股市場亦有「全民皆新股」的現象，部分投資者不知就裏，個個主動認購「B組」或向「頭錘」進發，對新股「不敗」神話深信不疑。惟上周及本周分別有兩隻全城熱捧，但上市後卻「賺價蝕息」以至跌穿招股價，分別是超額1,257倍的福祿控股(02101)及1,632倍的樂享互動(06988)，表現差強人意，不敗神話暫時幻滅。很多投資者會問，怎樣才可以一定抽到新股？用B組抽是否一定贏？認購新股等同投資股票，必定存在風險，沒有一定必勝的神話，量力而為才是最佳投資心法。
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