港股格局：許繹彬指不沾手滙控為妙

港股周四早間跌逾300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股由8月底至今，一直向下尋底，周四(24日)早間疲態再現，9月尚餘4個交易日，料難擺脫「落樓梯」的格局。

大市偏靜，主因是港、美均臨近三期結算所致(即月結、季結及半年結)。一向執全球科技牛耳的美國納指，更出現大幅度的波幅，驅使美股於本周大幅調整。港股出現「陰乾」，9月成交量下跌。恐怕港股弱勢持續，料見「十個牛皮九個淡」的情況，建議投資者先行見機行事。

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