【專家點評】鄧聲興：資金谷內需 農夫山泉有望受惠
2020年09月24日 10:55
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農夫山泉(09633)近日獲納入港股通並持續錄北水買入，並成為北水淨買入最多的個股，成為股價短期的利好因素。農夫山泉有市場龍頭優勢，產品毛利率表現強勁。集團於中國包裝飲用水行業中排名第一，市佔率21%，同時亦是非酒精飲料龍頭之一。
值得留意，農夫山泉的盈利能力強勁，整體毛利率為55.4%。旗下包裝飲用水的毛利率高達60.2%，茶飲料瓶的毛利率也達59.7%，功能飲料產品毛利率為50.9%，果汁飲料產品毛利率也有34.7%。受惠中秋假期與國慶黃金周假期的消費效應，推動市民消費需求復甦，資金可望持續流入內需股的投資主題。向上阻力位為44港元，向下支持位為35元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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