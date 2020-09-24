【專家點評】鄧聲興：資金谷內需　農夫山泉有望受惠

值得留意，農夫山泉的盈利能力強勁，整體毛利率為55.4%。旗下包裝飲用水的毛利率高達60.2%，茶飲料瓶的毛利率也達59.7%，功能飲料產品毛利率為50.9%，果汁飲料產品毛利率也有34.7%。受惠中秋假期與國慶黃金周假期的消費效應，推動市民消費需求復甦，資金可望持續流入內需股的投資主題。向上阻力位為44港元，向下支持位為35元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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