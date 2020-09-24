新冠肺炎：經濟復甦速度不一　亞洲貨幣與人民幣脫鈎

外電報道，依靠中國作為力量之源，曾是亞洲新興貨幣交易員的好策略。然而，隨着從新冠肺炎疫情中恢復的速度有別，這一聯繫正在失去牽引力。

中國經濟從疫情危機中反彈，正如零售銷售和工業生產等數據所示。但是包括印尼和菲律賓在內的國家仍忙於應對疫情。6種地區貨幣和離岸人民幣之間的30日相關性在過去一周下跌，期間人民幣升至一年多以來的最高水平。

面臨中美緊張局勢到美國總統大選等各種不利因素之際，亞洲的雙速復甦使得難以預測該地區匯率的走勢。亞洲開發銀行預計，中國今年將避免經濟萎縮，雖然該地區發展中國家總體上將看到經濟自1960年代初以來首次萎縮。

報道引述道明證券在新加坡的高級新興市場策略師Mitul Kotecha指出，鑑於人民幣大部分強勢與中國的經濟韌性有關，而亞洲其他大部分地區都還沒有複製，這預示人民幣升值對亞洲貨幣的影響仍將不那麼明顯，異質因素對於區域貨幣而言變得更加重要。

隨着中國經濟復甦，本季度離岸人民幣升值了3.7%，超過了所有發展中亞洲同行。南韓圜在第二位，上升3%；而泰國和印尼的貨幣則在經濟挑戰下匯率雙雙下降。

亞洲復甦的不平衡性通常會反映在匯率表現上，澳新銀行駐新加坡的亞洲研究主管Khoon Goh表示，最近將離岸人民幣兌美元的年終預期由6.85上調至6.7，預計區域貨幣走勢異常化的趨勢會持續，可能要到明年下半年，這將取決於任何疫苗的成功部署，或各國成功控制住疫情，這是落後者能否趕上的關鍵。

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