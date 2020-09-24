壹傳媒股價急挫7%　自8月高位累挫逾86%

投資者高度關注監管部門對壹傳媒股價異常波動的調查進展。財金界亦已多次重申，壹傳媒股份近期持續異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐，散戶盲目入市博反彈猶如「接火棒」，分分鐘損手離場，呼籲無貨投資者不要沾手。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，加上股價波動性異常高，且炒作過後交投大縮，投資者沒有理由要買。如果投資者正在持貨也要止蝕，「沒有理由揸隻蝕錢股票」。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020