港元拆息︰1個月續跌至0.5厘

2020年09月24日 11:18
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.05厘；1星期回升至0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.5厘；3個月為0.63厘。
    24/9/2020
    隔夜 0.05321厘
    1星期 0.29464厘
    2星期 0.39268厘
    1個月 0.50696厘
    2個月 0.57571厘
    3個月 0.63232厘
    6個月 0.74810厘
    12個月 0.92012厘
    23/9/2020
    隔夜 0.07929厘
    1星期 0.22839厘
    2星期 0.41554厘
    1個月 0.52643厘
    2個月 0.59268厘
    3個月 0.65000厘
    6個月 0.74929厘
    12個月 0.92083厘
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