港元拆息︰1個月續跌至0.5厘
2020年09月24日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.05厘；1星期回升至0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.5厘；3個月為0.63厘。
24/9/2020
隔夜 0.05321厘
1星期 0.29464厘
2星期 0.39268厘
1個月 0.50696厘
2個月 0.57571厘
3個月 0.63232厘
6個月 0.74810厘
12個月 0.92012厘
23/9/2020
隔夜 0.07929厘
1星期 0.22839厘
2星期 0.41554厘
1個月 0.52643厘
2個月 0.59268厘
3個月 0.65000厘
6個月 0.74929厘
12個月 0.92083厘
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