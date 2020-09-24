中美新戰場！數碼貨幣爭霸升溫　誰能最先跑出？

全球現金使用減少，發展數碼貨幣已是大勢所趨，各國央行加速發展。中美之爭亦由金融、科技範疇，進一步延伸至數碼貨幣，內地官員直言數碼人民幣研發已獲階段性成果，美國亦正研究央行數碼貨幣的可行性，數碼貨幣爭霸戰急劇升溫。

【中國】數碼人民幣研發已獲階段性成果

市場一直關注中國數碼貨幣進程，人民銀行副行長范一飛於一論壇上表示，目前數字人民幣已取得階段性成果，正在進行內部的封閉測試。數碼人民幣是金融供給側結構性改革的重要內容，是運用新技術對M0的數碼化，旨在為數字經濟發展提供通用性的技術貨幣。

他續指，支付產業數碼化是支付產業高質量發展的重要動力，要進一步轉變理念，加大支撐、強化協同，加快支付產業數碼化轉型發展。其次是加快完善新發展格局支撐，三是加快優化數碼化協同治理，四是加快提升數碼化發展能力，最後是加快提高數碼化的安全水平。

人民銀行於2014年成立數字貨幣研究小組，是最早研究數碼貨幣的央行之一。數碼人民幣進展良好，但人民銀行官員過去被問及出台時間時，紛表示央行數碼貨幣還未正式推出，目前沒有時間表。

【美國】聯儲局正研央行數碼貨幣可行性

美國近期才表示有意研究數碼貨幣。美國克里夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)近日透露，聯儲局正研究推央行數碼貨幣(CBDC)的可行性，正探討如何提供央行的全電子貨幣，正準備直接向每個美國人存入數碼美元。

梅斯特爾表示，新冠肺炎疫情大流行緊急支付的經驗讓央行數碼貨幣概念得到愈來愈多關注。她稱，立法者建議每個美國人在聯儲局都有一個帳戶，可以將數碼美元作為聯邦準備銀行債務存入該帳戶，該帳戶可用於緊急支付。據設計方式，聯儲局可通過實名制的最終用戶數碼錢包，加上央行提供的便利的轉帳和贖回服務，且毋須商業銀行的參與。

她解釋，對此類工具的需求和使用方式需進一步思考，以便評估該數碼貨幣在緊急情況下和一般情況下是否可以更快，更普遍地進行付款。但補充，這不表示聯儲局會決定採用這種貨幣，央行數碼貨幣引發的與金融穩定性、市場結構、安全性、隱私和貨幣政策有關的問題等，均需要更好地了解。

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