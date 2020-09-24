南韓副財長：股匯市場波動或加劇 密切關注不確定因素

南韓副財長Kim Yong-beom表示，隨着全球股市波動加劇，南韓股市波動可能會擴大。另外，外匯市場波動加劇，韓圜近期漲勢可能是因為中國經濟復甦迹象推動人民幣升值。

他又稱，政府將密切關注不確定因素，並繼續努力穩定本地外匯和金融市場。

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