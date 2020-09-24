【理財百科】龔成：股神投資法有何竅門？

對投資略有認識的，相信都會聽過股神巴菲特(Warren Buffett)的名字。巴菲特是美國著名投資者，是全球第二位最有錢的人。而在富豪榜中，絕大部分都是靠做生意致富的，而單憑投資致富的，就只有極少數。

● 為何價值投資法值得學習？

認識我的讀者網友都知我是巴菲特的粉絲，我所運用的方法是他所運用的價值投資法，即是視買股票如同買企業一樣，不理短期股價上落，並以長線投資，運用Buy and Hold的投資策略。為何世上這麼多投資方法，我只跟從巴菲特的方法呢？

答案十分簡單，因為他的方法令他成為有錢人！

其實這是一個很簡單的邏輯問題，若我們要做某事，就應該向一個已完成某事的人學習；若我想學踩單車，起碼都要跟一位懂踩單車的人學習；若我想學游水，當然會跟一位懂游水的人學習。所以，若果我想憑投資賺大錢，當然會跟一位憑投資賺大錢的人學習，而最賺錢的一位就是巴菲特，這就是跟從他投資方法的原因。

● 所謂「專家」，並不有錢

可惜的事，不少香港買股票的散戶只會用所謂「專家」、股評人、分析員的方法，他們所講的投資方法或許很動聽，但大家一定要小心分析。第一，他們是否有錢人；第二，他們是否憑他們所講的投資方法賺大錢。

因為他們所講的方法，很多時都只是聽起來有效，但可能只將好的結果給你看，壞的就不公開，又可能是剛巧遇著利好市況，而看似賺錢，但當遇上一些股市風暴，之前所賺的利潤就會全數報銷。相反，巴菲特憑他的方法，在股市賺了60年錢，經歷了各種大小危機，你說誰較可信？

● 簡單最重要

巴菲特曾表示，他的投資方法一點也不複雜，普通人都能掌握得到，而他更強調，簡單的方法比高深的方法來得更有效。

他視買股票如收購企業，不理短期股價走勢，不預測大市方向。只是買入優質股，長線投資，這就創造了巨大財富。因此，他的方法其實很簡單，大家都能學習。

巴菲特曾表示，他的投資方法一點也不複雜，普通人都能掌握得到，而他更強調，簡單的方法比高深的方法來得更有效。他憑這方法，成為全球頂級富豪，是憑投資股票賺錢最多的一人。

● 低風險

首先，他是以低風險為大前提，並只投資自己懂的企業，不懂的就不投資，在科網股熱潮中，當全世界都投資科網股時，他卻不沾手，當時不少「投資專家」都笑巴菲特與時代脫節，這麼易賺的錢也不懂賺，應該早點退休。但是，當科網熱爆破後，這些「專家」不止將之前所賺的錢全部報銷，更損失非常慘重，因不少科網股跌至一文不值，而巴菲特卻完全無事。

所以要投資成功，不止要懂得賺，更要經得起風浪，而巴菲特只投資自己懂的企業，這令他避過多次危機。記住，我們不是投資一兩次就完，而是一場馬拉松的長途賽，所以，懂得避風險，懂得守住財富，比懂得短期賺錢更為重要。

● 很小心出手

另一個令他投資成功的秘訣，就是小心出手。這點與現時坊間的投資形成強烈的對比，巴菲特每一次投資之前，都會很小心分析，要所有結論都確認這企業是優質企業後，才會真正出手，一年投資的企業也只有數間。而現時不少「專家」、傳媒，竟然有本事可以每日推介股票，很難想像他們用多少時間去分析。

巴菲特這個做很多功課，但很少出手的方法，令他的投資絕大部分都很成功。而一般的投資者若要學習，相信減少出手次數，待真正有好股票、好價格出現時才出手，相信長遠的獲利都會不錯。

● 長線投資

巴菲特另一重點，就是長線投資，他會很在耐性地持股，可能是持有幾年，亦可能是持有幾十年，若果出現很好的股票，他表示會永遠持有。

即是說，他不會理會股市的短期波動，忽視企業的短期問題，只一直持有優質股，耐心等待其成長，享受當中的複息回報。由於投資的都是優質企業，因此回報不錯，加上長線投資，所產生的複息回報就更驚人。在這幾個簡單要點綜合之下，造就他千億財富的地位。

● 巴菲特的投資旗艦

巴菲特的旗艦公司巴郡（Berkshire Hathaway）在1965年上市，每年的平均帳面值升幅約為20%。上市至今，巴郡的每股帳面值已經升了約10,000倍。即是說，如果當日巴郡上市時買入1萬美元，現在已經增長至1億美元。

由於巴菲特不喜歡拆細股票，因此多年來會讓股價不斷成長，而到了幾十年後的今天，一股巴郡的股票要30萬美元一股，你沒看錯，是一股30萬美元，即約240萬港元。

由於在90年代有基金看到小投資者想買巴郡，但又不夠入場費，於是推出相關基金從中取利，巴菲特為避免這情況，於是決定發行巴郡的B股，現時巴郡B股為A股價值的1/1500。雖然沒有投票權，但卻可以參加巴菲特的股東大會，花小小錢買一股巴郡B股，去見一見他，以及聽他幾小時的智慧分享，相信是相當超值的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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