港股格局：莊志豪料恒指跌穿22500點

港股急插422點，中午收報23,319點。致富證券企業融資部聯席董事莊志豪預料，恒指於十月份有機會試穿低位22,500點，因美國總統大選在即，加上螞蟻集團上市後，資金可能會流出股市，投資者會避險離場。

後市則要視乎美股走勢及選情，目前美股方面估值仍然較高，一旦特朗普成功勝出，料美股可以穩守，相反若特朗普落敗，他甚或會出招擾亂美國政局，此時金融市場會轉趨動盪，勢必引發投資者掟貨。

板塊方面。他認為科網股調整浪未完，現時納指只從高位下跌約10%，後市或再回吐，且觀乎近日美匯指數升穿橫行區94，反映市場避險情緒升溫，散戶現階段勿試圖撈底。

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