人行在港發行100億元人民幣央行票據

中國人民銀行公布，在香港成功發行了100億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.68%。

人行指，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量超過350億元，約為發行量的3.6倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的信心。

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