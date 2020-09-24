【瑞通推介】恒指近牛止蝕離場　近熊有追捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國科技股再遭拋售，加上美國新一輪財政刺激計劃談判陷僵局，道指隔晚大跌525點或1.9%，收報26,763點。

恒指周三(23日)低見23,559點後有承接，收報23,742點，升25點或0.1%。周四(24日)早段跌逾400點，跌穿23,400點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾8,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,800萬元，反映投資者續看好港股將向好。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價24,328至24,399點。周四早段即市有近價牛證沽貨離場，料為止蝕，另外場內近價熊證有資金吸納。

有券商指滙豐控股一旦被列入不可靠實體清單，其內地業務也會因為客戶減少交易而受到不利影響，估計最壞情況下或被迫出售交通銀行等內地投資。滙控周三曾跌逾4%，低見27.5元，再創逾25年新低，惟其後獲買盤承接，收市倒升0.2%，報28.75元，2009年「世紀供股」的28元供股價失而復得。股份周四早段回落超過2%，再考驗28元的支持力。周三分別有逾1,300萬元和近430萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團近日由高位反覆回落，周三則一度回升逾3%至21.1元，全日收報20.85元，升2%。集團將於下周一(28日)推出新一款支援8K解像度的電視。另有大行報告表示，若美國准許晶片供應商向華為供貨，華為將可繼續推出智能手機，小米的盈利預測和股價將面臨下行風險。小米周四早段跌逾2%，一度跌至20元關口。周三有約2億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，周三有約70萬元淨流入其淡倉。

美團點評為周三表現最佳大型科企，收漲逾3%，企250元，重返20天線附近。投資者料十一長假期的到來，內地旅遊市場將迎來疫後復甦，預料提供旅遊相關綫上訂票服務的美團也會得益。美團周四早段整固，低見236元，跌幅逾4%。周三有逾4億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，周三有逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾160萬元淨流入。

香港交易所周三收升1.1%於368.2元，盤中曾逼近370元關口，一度重上10天和50天線。據報螞蟻集團尋求周四通過在香港的IPO籌資175億美元，並將於下月中下旬正式完成「A+H」同步上市。另德勤料香港全年新股集資近4,000億元，有望全球排名第二。此外，金發局建議香港引入A股結構性產品，預期有關改革可令北向交易量增加4.9%。港交所周四早段跌約1%，曾跌至362.6元。周三有約400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾200萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020