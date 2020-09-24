調查：疫下逾半香港投資者心靈財務皆受損　對策是...

富達國際發表最新調查顯示，新冠疫情增添了亞洲投資者的憂慮，他們最關注的範疇為財務、健康和退休。香港方面，逾半投資者指疫情對財務健康狀況構成負面影響，五成人已削減非必要開支。

調查發現受新冠疫情影響，逾半數受訪投資者(57%)對財務的憂慮增加，接近半數投資者(48%)指新冠疫情對其財政務康狀況構成負面影響，而每十個受訪者當中，便有四位表示其心理健康狀況受到影響。聚焦香港，大多數香港投資者(56%)認為，新冠疫情對其整體身心靈帶來負面影響，逾半數(54%)指財務健康狀況上構成負面影響，約半數(50%)認為心靈健康狀況受到影響，香港投資者認同的比例，均屬四個市場中最高。

四個市場中，大部分投資者(65%)指其儲蓄不足以實現自己的未來目標。當中，內地市場有此看法的投資者佔比最高(75%)，其次為日本(71%)。逾四成投資者(44%)憂慮疫情影響其儲備退休資金的能力，其中五分之一(20%)表示，受新冠疫情影響，將需要減低其退休後的開支。長線影響而言，近半數的香港投資者(49%)指新冠疫情對其退休儲備構成負面影響。

為降低新冠疫情對財務狀況的影響，是次調查的地區內，約半數受訪者表示已減低非必要開支，當中新加坡(57%)、香港(50%)及日本(68%)均有逾半數投資者已減少在必需品及日用品的支出。富達國際香港業務總監陸劍平指，疫情令投資者在儲蓄方面的壓力增加，導致投資者對個人財務狀況更感焦慮，調查顯示投資者為應付目前情況，正在削減開支及減少儲蓄金額。

受訪地區內大部分投資者(82%)稱，疫情下仍繼續投資於其現有的投資組合，部分表示將重新分配組合內的資產配置，或增加投資資本。陸劍平稱，結果反映出投資者不會因新冠疫情而出現退場的本能反應，也不會減少投資。他們寧願調整其日常開支習慣，也不願犧牲投資組合的長線回報機會。

展望未來，投資者對經濟前景及復甦預期的看法，各區內有為數不少的投資者(36%)認為中國市場的未來潛力最大，隨後獲投資者看好未來前景的市場，為美國市場(23%)及日本市場(14%)。

這次調查在新加坡、中國內地、香港及日本訪問了2,434位投資者，調查新冠疫情對投資者的影響。

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