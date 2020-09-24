港鐵：日出康城第13期收35份意向書 下周招標
2020年09月24日 12:33
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港鐵公司(00066)將軍澳日出康城第13期物業發展已於今(24日)中午12時截收意向書，港鐵物業總監鄧智輝稱，共收到35份意向書，創整個項目新高。物業將提供2,550個單位，平均實用面積約500方呎，地盤將於下周招標，預計10月底截標。
據現場所見，到場遞交意向書的財團包括新世界發展(00017)、中國海外發展(00688)、英皇國際(00163)、碧桂園(02007)、遠東發展(00035)、華懋、南豐集團、旭輝控股(00884)、龍湖集團(00960)、帝國集團、爪哇控股(00251)及其士國際(00025)等。新鴻基地產(00016)及會德豐地產最新確認有入意向書。
該項目為整個康城站最後一期發展，位於港鐵康城站西北面，面向將軍澳海灣，連接The LOHAS康城商場，可建總樓面約1,546,722方呎。市場估值約85.1億至154.7億港元，每方呎樓面地價料5,500至10,000元。
至於康城商場將於11月初開放第2期，連同第1期面積共約25萬方呎，涉及50多個商戶，佔整個商場約一半面積，期望今年底前整個商場可以全面開放。
他重申，公司自2月開始一直有推出租金減免措施，10月仍會繼續檢視情況，以作出相應安排。
另外，他續稱，黃竹坑站第5、6期將於未來數月推出，分別提供1,000及800伙。現時仍有其他項目進行改劃，包括東涌配電站及將軍澳百勝角項目，而較遠期則有小蠔灣車廠大型發展。
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