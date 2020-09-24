半日沽空金額81億元　騰訊佔近12%

半日共有599隻股份被沽空，涉及金額81.54億港元，佔大市成交12.83%。騰訊沽空金額9.74億元，佔沽空總額11.96%；美團點評沽空金額6.11億元，佔沽空總額7.5%；阿里巴巴沽空金額4.47億元，佔沽空總額5.49%；盈富基金沽空金額3.95億元，佔沽空總額4.85%；中國平安沽空金額3.49億元，佔沽空總額4.29%。

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