【高盛推介】騰訊靠近500元關　好倉資金進場

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(24日)早段股價則再度調整，低開約0.8%後跌幅擴大。中國國家新聞出版署公布本月第二批國產網絡遊戲審批資料，當中騰訊旗下遊戲包含在內。此外，有調查機構公布上月全球串流App下載量排名，當中騰訊視頻為首五位之一。

觀察個股輪證資金流向，可見本周資金追捧好倉，過去3個交易日共錄得3,900萬港元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,200萬及1,670萬元。進而觀察港股通資金流向，可見過去5個交易日共錄得約8.1億元資金淨買入騰訊。

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