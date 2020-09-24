證監會：打撃網絡平台有組織投資欺詐行為是重點工作

香港證監會推出Facebook官方專頁，並提醒公眾注意，愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者。

在最新一期《執法通訊》中，證監會講述該些網上投資騙局的運作方式，以及避免墮入圈套的方法。

當投資者在網上收到「內幕消息」或投資貼士時，應保持警惕，特別是有陌生人在社交媒體上推介股價或流通量較低的股票，便需格外留神。這些騙局通常都是「唱高散貨」計劃的一部分，可引致上市公司的股價大跌。在某些個案中，騙徒曾經冒認知名的投資顧問及受歡迎的市場評論員，以誘使受害人上當。

證監會行政總裁歐達禮表示，打撃網絡平台上的有組織投資欺詐行為是本會的重點工作。為免墮入騙局，公眾若透過社交媒體收到主動提出的投資建議或貼士，必須提高警覺。

投資者及理財教育委員會(證監會旗下附屬)的網站亦載有關於如何識別網上騙局的警示迹象的實用指引。

周四(24日)推出的證監會Facebook官方專頁將會發布該會的最新消息和法規新知，包括關於市場風險、無牌活動和其他非法行為的投資者警示。另外，證監會亦在LinkedIn專頁上刊載一些與金融業界及其他專業人士相關的資訊。

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