中國褐皮書：中國僅沿海經濟有強勁反彈　內陸則陷衰退

外電報道，美國研究機構「中國褐皮書國際」(CBB International)發布《中國褐皮書》顯示，中國第三季經濟反彈仍不均衡，較富裕的沿海省份表現良好，但較貧窮的內陸地區則陷入衰退；但官方數據未有顯示出有關衰退。

報告指出，北京、上海和廣東附近地區的大公司正在看到官方數據所示的經濟加速增長。但內陸省份處於衰退之中，產值和國內訂單有所下降。

中國褐皮書首席經濟學家Derek Scissors表示，對於精英企業──大型公司和沿海三大地區的公司而言，經濟正在加速。這是北京希望強調和大多數外國觀察人士可以看到的反彈，而大多數地區的大部分公司面臨的復甦則平緩得多。

事實上，自第一季因為疫情而下滑之後，製造業形勢從4月份開始改善。零售業也有所好轉，疫情主要影響的仍是服務業。

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