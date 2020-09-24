行雲集團完成2億美元C輪融資
2020年09月24日 13:12
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全球商品綜合服務平台行雲集團完成2億美元C輪融資，由泰康人壽、弘輝資本及衆源資本聯合領投，隱山資本、晨興資本、星納赫資本、建發新興投資和磐晟資產，以及股東經緯中國及數源資本等跟投。華興資本(01911)為獨家財務顧問。
是次融資所得將用於產業鏈拓展、完善供應鏈能力及擴張團隊。行雲集團創始人王維指出，資金有助公司實現規模化，並鞏固競爭壁壘，日後將重點在生態、科技及服務上發展。
華興資本投資銀行事業部董事、產業互聯網領域負責人徐錕表示，中國消費市場已突破40萬億，網上電商是主要驅動力，其中以社交電商及直播帶貨等形式的零售碎片化經營趨勢明顯。行雲集團以進口商品為切入點，建立中國最大的消費品供應鏈和電商服務平台，為中小零售終端提供一站式、全品類的供應鏈服務。
該集團成立於2015年5月，現有全球員工700多人。集團在發展中形成了深圳、杭州雙總部運營格局，並在廣州、上海、香港、德國、日本及澳洲等地設立了控參股公司和境內外分支機構，在全國十多個跨境電商試點城市建立了配套合作倉。
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