行雲集團完成2億美元C輪融資

是次融資所得將用於產業鏈拓展、完善供應鏈能力及擴張團隊。行雲集團創始人王維指出，資金有助公司實現規模化，並鞏固競爭壁壘，日後將重點在生態、科技及服務上發展。

華興資本投資銀行事業部董事、產業互聯網領域負責人徐錕表示，中國消費市場已突破40萬億，網上電商是主要驅動力，其中以社交電商及直播帶貨等形式的零售碎片化經營趨勢明顯。行雲集團以進口商品為切入點，建立中國最大的消費品供應鏈和電商服務平台，為中小零售終端提供一站式、全品類的供應鏈服務。

該集團成立於2015年5月，現有全球員工700多人。集團在發展中形成了深圳、杭州雙總部運營格局，並在廣州、上海、香港、德國、日本及澳洲等地設立了控參股公司和境內外分支機構，在全國十多個跨境電商試點城市建立了配套合作倉。

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